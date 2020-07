Angst vor Lärm und Störungen

Anwohner protestieren gegen neues DHL-Logistikzentrum in Bad Rotenfels

Im Gewerbegebiet in Bad Rotenfels tut sich was. Auf einem Wiesengrundstück in der Franz-Görtz-Straße, das sich im Bebauungsplan Neuwiesenäcker befindet, will die Spedition Westermann ein neues Logistik-Zentrum errichten. Dies soll direkt an das Firmengelände anschließen.