Apotheken im Murgtal bieten seltener Notdienste an

Die Notdienst-Apotheken im Murgtal werden auf die Bereiche Rastatt und Baden-Baden verteilt. Was das für die Apotheken und die Kunden bedeutet, erklärt die Gaggenauer Apothekerin und Verbandsvorsitzende Tatjana Zambo.

Es ist Feiertag. Der Schädel brummt, das Kind hat erhöhte Temperatur, der Gatte hat sich leicht die Hand verbrüht – und ausgerechnet jetzt fehlen im Arzneischränkchen die passenden Medikamente und Salben. Gut, dass es Notdienstapotheken gibt.

Doch im Murgtal sind sie ab Juni nicht mehr täglich im Einsatz. Das ist die Folge einer Neuorganisation: Der Notdienstzirkel Gaggenau wird Ende Mai aufgelöst. Stattdessen werden die Apotheken auf die Notdienstkreise Baden-Baden und Rastatt verteilt.

Warum das so ist und wie es weitergeht, haben Tatjana Zambo und Bernd Nufer am Freitag erklärt. Beide betreiben Apotheken in Gaggenau. Zambo ist zudem Vorsitzende des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg. Nufer leitet den Notdienstzirkel im Murgtal. Zu dem Pressegespräch lud der Gaggenauer Oberbürgermeister Christof Florus ein.