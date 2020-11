„Sie hat unseren Alltag komplett auf den Kopf gestellt“, sagt Petra Heid, Leiterin der städtischen Kita in Gaggenau-Hörden. „Wir können uns nicht mehr spontan auf dem Außengelände aufhalten, die Fachkräfte müssen jeden Tag aufs Neue absprechen, wer wann draußen sein kann, und die Kinder können ihre Freunde in den anderen Gruppen nicht mehr besuchen wie vorher.“ Man müsse immer überlegen, welche pädagogischen Angebote man den Kindern machen könne: „Wir dürfen den Bildungsauftrag nicht außer Acht lassen.“ Mit den Eltern gebe es keine Schwierigkeiten: „Sie reagieren mit Verständnis auf die Corona-Regeln“, erzählt Heid. Die Kinder habe man „spielerisch mit den erforderlichen Hygienemaßnahmen vertraut gemacht.“ Allerdings läuft es nicht überall so glatt: Eine Betreuerin aus einer Murgtäler Kita, die anonym bleiben will, berichtet den BNN von einer Maskenpflicht für die komplette Betreuungszeit. Das Problem: Die Frau hat nach eigener Aussage chronisches Asthma. „Mein Arzt wollte mir ein Attest zur Maskenbefreiung geben“, berichtet sie, „aber dann hätte ich nicht mehr in der Kita arbeiten dürfen.“ Aus Angst um ihre Existenz habe sie auf das Attest verzichtet.