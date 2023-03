Ärger in Hörden: Grundstückeigentümern droht wegen Schutzes von Bäumen der Verlust ihrer Flächen

Eigentlich wollte Bernd Strobel im Baugebiet Binsenäcker in Hörden bauen. Dass Teile jener Fläche vom jedoch als Wald eingestuft wurden, bedeutet nun eventuell das Aus für sein Grundstück. Der Argumentation des Kreisforstamtes will Strobel nicht folgen und wendet sich nun an die Stadtverwaltung.