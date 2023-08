Eine geplante neue Satzung für den Ortskern von Michelbach sorgt für Ärger bei Bewohnern im Fachwerkdorf. Eine Online-Petition haben bislang rund 470 Menschen unterzeichnet.

Entwurf soll zu weitreichend sein

Sie lehnen den bisherigen Entwurf der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung ab. Er sei zu weitreichend. Nun äußert sich die Stadtverwaltung.

Was sagt die Stadtverwaltung zu den Forderungen der Online-Petition?

Unser Eindruck ist, dass sehr viele Missverständnisse kursieren. In persönlichen Gesprächen haben wir – auch mit Kritikern – festgestellt, dass teilweise auch falsche Schlussfolgerungen gezogen oder verbreitet wurden. Mit der Gestaltungssatzung sollte eigentlich erreicht werden, dass das urtypische Michelbacher Ortsbild erhalten bleibt und nicht beispielsweise durch Maßnahmen gestört wird, die dieses beeinträchtigen würden. In fast allen Wohngebieten haben wir mittlerweile Bebauungspläne, die ebenfalls festlegen, wie gebaut werden kann. Hier könnte man auch von Gleichberechtigung sprechen.

Im Raum steht der Vorwurf, dass die wahren Inhalte der Satzung nie richtig kommuniziert worden seien.

Dem müssen wir widersprechen. Bei den öffentlichen Informationsveranstaltungen, in den Ortschaftsratssitzungen und bei den Offenlagen bestand ausreichend Gelegenheit, sich zu informieren und alle Fragen, die einen interessieren, zu stellen. Leider war das Interesse während des Prozesses nicht so groß, wie wir es uns erhofft hatten. Während der Offenlage wurden die vollständigen Inhalte des Satzungsentwurfs veröffentlicht und zudem, was über das übliche Vorgehen hinausgeht, mit umfangreichen und durch Abbildungen ergänzte Erläuterungen versehen.

Was sagt die Verwaltung zum Vorwurf der „Gängelei“?

Wir wollen ganz sicher niemanden gängeln. Ziel war von Anfang an, dem Wunsch aus Michelbach gerecht zu werden, den Ortskern so zu erhalten und zu bewahren, dass Michelbach, dieser besondere Schatz, erhalten bleibt. Da es nun so viel Kritik gibt, haben wir bereits angekündigt, dass es eine dritte Informationsveranstaltung geben wird. Wir möchten hier „nichts aufdrücken“, sondern eigentlich helfen zu gewährleisten, das Kleinod Michelbach zu erhalten.

Ist die der Zonierung zugrundeliegende Karte veraltet?

Die Karte wurde auf Grundlage eines aktuellen Auszugs aus dem amtlichen Liegenschaftskatasters erstellt. Dass im Liegenschaftskataster, das nicht durch die Stadt Gaggenau gepflegt wird, Fehler beziehungsweise veraltete Angaben enthalten sind, kommt leider vor. Soweit der Verwaltung Fehler oder veraltete Angaben auffallen, werden diese stets korrigiert. Die Verwaltung ist für eine entsprechende Mitteilung dankbar. Auch diese Punkte werden dann noch in die Karte eingearbeitet, solange das Satzungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Warum ist das städtische Schulgebäude von der Satzung ausgenommen?

Es ist zutreffend, dass das Grundstück der Grundschule nicht im Geltungsbereich der geplanten Satzung liegt. Aber nicht, weil wir für uns andere Regeln gelten. Sondern weil das Schulgebäude im Hinblick auf Nutzung und Dimensionierung nicht mit den Ortsbild prägenderen Wohnhäusern in der Ortsmitte gleichzusetzen ist. Dazu kommt, dass die Schule am Rand des Ortskerns liegt. Anders ist dies beim Rathaus Michelbach, das im Gegensatz zur Schule ganz eindeutiger Teil der die Ortsmitte Michelbachs prägenden Bebauungsstruktur ist. Dies unterstreicht, dass der Vorwurf, dass für die Stadt andere Regeln gelten, nicht haltbar ist.

Was meint die Stadtverwaltung zu dem Vorwurf, dass ein künftig „satzungsgemäßer“ Gartenzaun seine Funktion nicht mehr erfüllen werde?