Murgtalbahn fährt abends nicht

Ärger über Zugausfälle – Fahrgäste in Gaggenau: „Das ist eine Sauerei“

Das Stellwerk in Gernsbach ist nicht besetzt. Deshalb verkehren an zwei Abenden keine S-Bahnen zwischen Rastatt und Freudenstadt. Am Bahnhof in Gaggenau bringt das viele Fahrgäste auf die Palme.