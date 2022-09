Ärztin vermutet Schussverletzung: Katze in Gaggenau am Kopf verletzt

Unbekannte haben eine Katze vermutlich mit einer Schusswaffe zwischen Mittwoch und Freitag in Gaggenau verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine Katze wurde zwischen Mittwoch 8 Uhr und Freitag 16 Uhr in Gaggenau in der Eichelbergstraße am Kopf verletzt. Die behandelnde Tierärztin vermutet eine Schussverletzung, teilte die Polizei mit.