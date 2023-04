Auf den Spuren der Murgschiffer mit Schwarzwald-Guide Bernd Schneider

Das Flößen von Holz über Murg und Rhein unter anderem bis nach Holland bedeutete für die Männer des Gewerbes Knochenarbeit. Mut und Unerschrockenheit gehörten ebenfalls zum Geschäft. Doch ohne Flößerei ist weder der Schwarzwald noch die industrielle Entwicklung des Murgtals denkbar.

Im Jahr 2022 erklärte die Unesco die Holzflößerei zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Für die Murgflößer Gernsbach sowie den Verein für Heimatgeschichte Hörden und das von ihm betreute Flößereimuseum ein echter Grund zur Freude.

Doch nicht nur sie kümmern sich um eine Sichtbarmachung des Weltkulturerbes im Murgtal, auch Schwarzwald-Guide Bernd Schneider ist es regelmäßig ein Anliegen, im Rahmen seiner Volkshochschulwanderungen auf das Erbe hinzuweisen.

Flößereigewerbe hat im Murgtal Spuren hinterlassen

Das Flößen von Holz in der Vergangenheit ist ein Thema, das weiter zu fassen ist. Es lässt sich mitnichten nur auf die großen, oft bis zu 500 Meter langen Verbundflöße auf dem Rhein reduzieren. Das Flößereigewerbe hat nicht nur in der Wirtschaftsgeschichte des Tals deutliche Spuren hinterlassen, sondern auch in dessen Landschaft.

Die Murgschifferschaft war zu anfangs ein loses Gebilde und damit beauftragt, den Waldreichtum des Murgtals zu erschließen. Die im 13. Jahrhundert mit diesem Gewerbe verbundenen Familien erhielten ihre Rechte und Pflichten zum großen Teil von den Grafen Eberstein als Lehen.

Später schlossen sich Holzhändler, Sägewerksbesitzer und Waldeigentümer zusammen, um den Wald auszubeuten. Mit ihren mehr als 500 Jahren ist die Murgschifferschaft eine der ältesten Genossenschaften in Deutschland. Schilder im Wald weisen auf deren Besitztümer hin.

Eine Meisterleistung ist für Schneider die Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte Umrüstung der Herrenwieser Schwallung von Holz auf Sandstein. Jeder einzelne Stein wurde vom Weisenbacher Steinmetzmeister Johann Belzer so exakt bearbeitet, sodass das Mauerwerk ohne jegliches Bindemittel passgenau errichtet werden konnte.

Ohne diese Einrichtungen kein Floß, so der Forbacher. Nachdem das Holz geschlagen war, zogen Pferde die Stämme auf sogenannten Lotwegen bis in die Floßstube zur Trift.

Herrenwieser Schwallung war für Floßknechte gefährliche Arbeit

Nach dem Öffnen gab das Schleusentor schlagartig bis zu 25.000 Kubikmeter Wasser frei. Floßknechte hatten mit langen Stangen das sich verkeilende Holz zu lösen. Eine gefährliche Arbeit, die regelmäßig Schaulustige anzog.

Noch heute kann dazu die eine oder andere Anekdote erzählt werden. Wie zum Beispiel die von zwei Baden-Badener Gymnasiasten, die ein Leutnant vor dem herantriftenden Holz aus der Schwarzenbach rettete. Erst in Gernsbach oder Hörden konnte das Stammholz zu Handelsflößen gebunden werden.

Einige Familien machte die Flößerei reich. Inwieweit sie ihre Mitarbeiter am Reichtum durch gute Bezahlung teilhaben ließen, ist nicht überliefert. Von einem Ausstand der Flößer wird jedoch schon berichtet, erzählte Bernd Kraft vom Verein für Heimatgeschichte. Die Bezahlung soll allerdings nicht Auslöser gewesen sein, sondern eine auskömmliche Verpflegung während der Fahrten.

Lettland, Österreich, Polen, Spanien, Tschechien und Deutschland sind die Antragssteller. Sie plädierten für eine Aufnahme des Flößereigewerbes in die Liste immaterieller Weltkulturerbe. Geld gibt es allerdings dafür keines. Hingegen erwächst den Vereinen daraus die Verpflichtung, das Flößereihandwerk nachhaltig erlebbar zu machen, für die Region, für den Tourismus.

Das Flößereimuseum in Hörden sucht in diesem Zusammenhang unter anderem die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten. Ein Planspiel ist noch der Flößerweg von Steinmauern nach Gernsbach.