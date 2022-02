Aufnahmefahrzeuge scannen alle Straßen in Gaggenau

Die Wetzlarer Firma Cyclomedia erfasst für das Rathaus den öffentlichen Straßenraum. Dies meldet die Stadtverwaltung.

BNN-Mitarbeiter Thomas Segner hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Projekt zusammengetragen.

In welchem Zeitraum sind die Befahrungen geplant?

Start soll am 21. Februar sein, voraussichtliche Dauer bis etwa 15. März.

Was sind die Ziele?

Das Rathaus nennt mehrere Ziele. Denn bislang mussten die Stadtplaner oft mehrere einzelne Akten durchsehen, um abschätzen zu können, ob ein geplantes Objekt sich beispielsweise mit Blick auf die Geschossflächenzahl in die Umgebung einfügt.

Was bedeutet „aufwendige Bestandsermittlung“? Es ist doch kein Problem, mal mit ein paar Leuten an eine Kreuzung zu stehen? Dazu braucht man auch nicht mehrere einzelne Akten zu ziehen, sondern höchstens mal kurz an Ort und Stelle fahren?