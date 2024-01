Der Gaggenauer Musiker King Henry (Heinz Wagner) spielte mit seiner College Jazz Band zur Wiedereröffnung des Stadthotels im Jahr 1989. Jetzt steht ein Neuanfang als „Haus der Inklusion“ an.

Das Gaggenauer Stadthotel hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Verschiedene Pächter, die Umbenennung in Parkhotel, mehrere Jahre war es geschlossen. Jetzt wird ein Neuanfang gewagt mit der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal. Einer, der bei einer Wiedereröffnung für den richtigen Ton sorgte, war am Mittwoch, 4. Januar 1989, King Henry, mit bürgerlichem Namen Heinz Wagner.

King Henry and his College Jazzband spielte im Foyer in großer Besetzung. Heiße New Orleans Musik auf engstem Raum, und jeder Solist glänzte mit einem Solo. Die Kernbach Hotelbetriebs-GmbH hatte das Hotel gepachtet und Geschäftsführer Tilo Kernbach startete mit einer großen Party.

Erste offizielle Eröffnung am 2. September 1983

In Regie der städtischen Kurgesellschaft erbaut, wurde das Stadthotel Gaggenau am 2. September 1983 offiziell eröffnet. 63 Zimmer, 102 Betten, 300 Restaurantplätze, vier Stockwerke, zwei Aufzüge. Als Pächterin trat die Schweizer Hotelgesellschaft CEM von Caspar E. Manz in Erscheinung. Geführt wurde das Haus damals von Robert Nicpon und seiner Lebensgefährtin Gabriele Voelim.

Auf zehn Jahre war der Pachtvertrag mit der CEM angelegt. Doch schon 1988 wurde er aufgelöst. Das folgende Pächterpaar Kernbach blieb dreieinhalb Jahre. 1992 verkaufte die Stadt die Immobilie an die Geschwister Gerda und Willi Velten. Seit 2007 war eine Erbengemeinschaft aus Baden-Baden Eigentümerin der Immobilie.

Heinz Wagner war beim Konzert der Wiedereröffnung des Parkhotels unter der Regie von Kernbach in Sachen Musik schon ein alter Hase. 1967 hat er angefangen. „Da war Adenauer gerade gestorben.“ Das erste Konzert war in Rastatt. Die Band hatte er über das Tulla-Gymnasium gegründet als Schülerband. „Und dann ist es schnell aufwärts gegangen.“

College-Jazz-Band heizt bei der Wiedereröffnung ein

Kernbach hatte das Hotel 1989 neu eröffnet, nachdem das Haus zuvor einige Zeit geschlossen war. „Und dann hat mich Kernbach gefragt, ob ich mit der College-Jazz-Band zur Eröffnung spielen will“, erinnert sich King Henry. „Und dann haben wir eine Riesen Party gemacht. Das war unwahrscheinlich. Da war das Hotel rappelvoll.“ In der Band gab es immer wieder Wechsel, der Gaggenauer hatte damals eine „sehr gute Besetzung“.

José Kichler, der „Teufelsgeiger vom Bodensee“, wie ihn seine Fans gerne nannten, stand beim „Orange Blossom Special“ fünf, sechs Minuten lang auf einem Tisch, jagte mit dem Bogen über die Saiten seiner Geige, „und die Finger der linken Hand waren schneller auf dem Griffbrett unterwegs, als man ihnen mit den Augen zu folgen vermochte“. Helmut Bisazki begleitete ihn am Kontrabass.

Weitere Musiker waren: Werner Baumgart, Leiter der SWF-Bigband, auf dem Sopransaxofon mit „Halle Hallelujah“. Norbert Moritz, Chef der Moritz-Band, Posaune mit „Stormy Weather“. Pit Leuchtner ließ seine Klarinette mit dem „Burgundy Street Blues“ strahlen. Laszlo Wolpert, Dozent am Badischen Konservatorium, begeisterte mit „Glory Hallelujah“ auf der Flöte und dem Saxofon. Die Forbacher Urgesteine Horst Fritz, Posaune, und Norbert Fritz, Sousafon, ehemals Brass and Company, glänzen nach über dreißig Jahren heute noch in der neuen Formation der College Jazzband.

Zum „Gaggenau Blues“ von King Henry zeigten sich als Abschluss der Konzerte noch einmal alle Bandmitglieder mit einem Solo. Harald Lang, Schlagzeug, Jox Lammer, Gitarre, Fritz Eberle, Banjo, und King Henry, Posaune, bildeten die Rhythmusgruppe.

Totales Gedränge im Foyer vor der Band

Der musikalische Leiter war von der Örtlichkeit so begeistert, dass er am 3. Oktober 1989 seinen 50. Geburtstag mit der College Jazzband im Stadthotel feierte. Für Feiern gab es den Spiegelsaal im ersten Stock. Dort labten sich 140 Gäste am Buffet.

Weil ein großer Andrang erwartet wurde, übertrug der Radiohändler Wingerath die Musik vom Foyer in den Spiegelsaal auf eine Leinwand. Das Untergeschoss platzte aus den Nähten, im Foyer herrschte totales Gedränge vor der Band. „So blieben die Gäste einfach sitzen, weshalb die Getränkerechnung fast so hoch wie die Rechnung fürs Buffet wurde.“ Somit blieb die Feier in bleibender Erinnerung.

Auf die Frage, ob er sich freuen würde, bei der aktuellen Wiedereröffnung spielen zu dürfen, antwortet Heinz Wagner: „Ja, na klar. Die Wiedereröffnung wird ja wohl nicht vor zwei Jahren sein“, vermutet der Musiker.

Entstehen soll in dem Gebäude in enger Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal ein „Haus der Inklusion“, in dem Menschen mit Behinderungen wohnen und arbeiten können. Gleichzeitig soll es wieder einen Hotelbetrieb geben sowie ein gastronomisches Angebot im Erdgeschoss.