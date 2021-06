Platz für neue Visionen

Carl-Benz-Schule gibt Klassen für Werkzeugmechaniker an die Gewerbeschule Bühl ab

An der Carl-Benz-Schule Gaggenau läuft die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker aus. Bereits im neuen Schuljahr werden keine neuen Schüler mehr aufgenommen – seit Jahren waren es viel zu wenige, weil das Berufsbild in der Industrie nicht mehr so gefragt ist.