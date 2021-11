Auto fährt achtjährigen Jungen in Gaggenau an

Bei einem Unfall in Gaggenau ist am Montagmittag ein achtjähriger Junge verletzt worden. Er fuhr mit seinem Tretroller auf die Straße und stieß mit einem vorbeifahrenden Autofahrer zusammen.

Ein achtjähriger Junge ist am Montag gegen 14.30 Uhr mit seinem Tretroller in der Alois-Degler-Straße in Gaggenau auf die Straße gefahren und wurde von einem Auto erfasst.

Wie die Polizei mitteilte, ist der Junge nach derzeitigem Ermittlungsstand hinter einem geparkten Wohnmobil auf die Straße gefahren. Ein vorbeifahrender Autofahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste das Kind allerdings trotzdem.

Der Junge wurde mit seinen Verletzungen von einem Rettungswagen zur Untersuchung und weiteren Beobachtung in eine nahegelegenes Klinikum gebracht. Der 41-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.800 Euro.