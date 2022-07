Auto setzt sich ohne Handbremse in Gaggenau in Bewegung

Weil eine 36-Jährige die Handbremse nicht angezogen hat, ist ihr Auto am Dienstag losgerollt und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Das Auto einer 36-Jährigen hat sich am Dienstagnachmittag in der Josef-Hollerbach-Straße ohne Handbremse selbstständig gemacht. Wie die Polizei mitteilte, rollte das Fahrzeug wegen des Gefälles von einer Hofeinfahrt aus über die Straße und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Versuch, das rollende Auto zu stoppen, kam die Frau mit ihrem Fuß unter eines der Räder und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.