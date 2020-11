Ein Unbekannter hat vergangenen Montag in Gaggenau ein abgestelltes Auto angefahren und ist danach geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, um den Täter zu finden.

Der Unfall hat sich am Montag zwischen 12 und 13 Uhr in der Sofienstraße ereignet. Ein unbekannter Autofahrer soll beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug eines 73-Jährigen gestreift haben, dies teilte die Offenburger Polizei am Mittwoch mit.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu melden.