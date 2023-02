Autofahrer flieht nach Unfall in Gaggenau – Polizei sucht Zeugen

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch in Gaggenau ein geparktes Auto gestreift. Danach fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Mittwochabend in Gaggenau einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Lastwagen gegen 20.32 Uhr zunächst durch die Florian-Maurer-Straße.

Als er anschließend in die in die Alois-Degler-Straße abbog, soll der Fahrer ein ordnungsgemäß geparktes Auto gestreift haben. Daraufhin soll er mit seinem Lastwagen in Richtung Badstaße geflohen sein. Der Schaden an dem geparkten Auto beträgt rund 8.000 Euro.

Nach Polizeiangaben handelte es sich wohl um einen aus Bulgarien stammenden, hellen Lastwagen ohne Beschriftung, aber mit einem Auflieger inklusive Plane. Anwohner schätzten das Alter des Fahrers auf etwa 35 Jahre. Die Polizei bitte alle, die im Umkreis Gaggenau möglicherweise das beschriebene Fahrzeug gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.