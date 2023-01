Autofahrer flüchtet nach Unfall in Gaggenau

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall am Sonntagabend auf der B462 in Gaggenau von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer ist nach einem Unfall am Sonntagabend gegen 18.05 Uhr auf der B462 in Gaggenau geflüchtet. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr die B462 von Gernsbach kommend in Richtung Gaggenau, teilte die Polizei mit.

In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug des Unbekannten nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Auto. Bei der Kollision stießen lediglich die jeweiligen Außenspiegel zusammen. Die 54-jährige Unfallbeteiligte meldete den Unfall der Polizei.

Beide Parteien entfernten sich aufgrund des Verkehrs von der Unfallstelle. Zu dem Unfallverursacher liegen keine Hinweise vor. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.