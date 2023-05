Autofahrer nimmt in Michelbach die Vorfahrt: Motorradfahrer muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Eine Missachtung der Vorfahrt hat nach ersten Ermittlungen am Sonntagmorgen an der Einmündung Moosbronner Straße in die Herrenalber Straße zu einem schwer verletzten Motorradfahrer geführt. Eine 63-jährige Autofahrerin bog gegen 10.30 Uhr aus Richtung Michelbach kommend auf der Moosbronner Straße nach links in Richtung Freiolsheim ab und übersah einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der 53-jährige Fahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Auto. Er zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde in eine naheliegende Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.