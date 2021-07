Verletztes Kind

Autofahrerin fährt 10-jähriges Mädchen in Gaggenau an

Eine 39-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen in der Badener Straße in Gaggenau eine 10-Jährige angefahren. Laut ersten Ermittlungen war das Kind anscheinend plötzlich auf die Straße gelaufen.