Automatik oder Schaltung im Fahrschulauto: Das sagen Fahrlehrer im Murgtal

Fahrschüler können seit diesem Jahr ihre Prüfung in einem Auto mit Automatikgetriebe ablegen, dürfen später auch Schaltgetriebe fahren. So groß ist die Nachfrage bei Fahrschulen im Murgtal.

Automatik oder Schaltung? Seit 1. April 2021 können Fahrschüler ihre Prüfung für den der Klasse B mit einem Wagen mit Automatikgetriebe absolvieren, ohne später auf solche Fahrzeuge beschränkt zu sein. Die Nachfrage in Gaggenauer und Gernsbacher Fahrschulen fällt bislang unterschiedlich aus.

„Wenn ich während der Ausbildung feststelle, dass ein Fahrschüler Probleme mit dem Schaltgetriebe hat, so hat er die Möglichkeit, Automatik zu fahren“, sagt Armin Rahm, der Fahrlehrer bei der Fahrschule Zehner in Gaggenau ist. Fast alle deutschen Schüler und in Deutschland geborene Schüler mit Migrationshintergrund, so sagt Rahm, absolvieren ihre Fahrschule mit einem Schaltgetriebe-Fahrzeug. Die meisten Flüchtlingsfrauen bevorzugen dagegen die Ausbildung und Prüfung mit Automatikfahrzeugen, berichtet er.

Benjamin Hauser, der in Gaggenau, Ottenau und Gernsbach mit Bennys Fahrschule ansässig ist, findet die Änderung der Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung mit den Automatik-Fahrzeugen nicht schlecht, zumal die namhaften Automobilunternehmen nach und nach aus dem Schaltgetrieben aussteigen und nur noch Automatikfahrzeuge anbieten, Elektroauto sind grundsätzlich Automatik-Autos. Nach wie vor sind jedoch mindestens zehn Fahrstunden mit dem Schaltfahrzeug erforderlich. Daraus werden aber mal schnell zwischen 20 und 25, wie Hauser im BNN-Gespräch sagte.

Der Rest der Ausbildungsstunden erfolgt mit dem Automatikfahrzeug, mit dem auch die Prüfung absolviert wird. „Für die Prüflinge, die mit dem Schaltfahrzeug nicht so gut sind, ist dies einfacher“. Dennoch könne von einem Boom bei Automatik-Fahrzeug Prüflingen nicht gesprochen werden. Zwei Drittel der Fahrschüler will beispielsweise bei Bennys-Fahrschule das Autofahren nach wie vor mit dem Schaltfahrzeug erlernen. „Dies ist auch weiterhin der Wunsch zahlreicher Eltern“, so Hauser.

Die neue Verordnung macht Sinn. Christian Peter, Fahrlehrer

Christian Peter, der in Gernsbach und Weisenbach eine Fahrschule betreibt, betont, dass etwa 90 Prozent seiner Fahrschüler beim Schaltgetriebe bleiben wollen. Dennoch seien alle Fahrschüler, die zumeist auch eine Fahrstunde auf dem Automatik-Fahrzeug absolvieren, von diesem begeistert. „Die neue Verordnung macht Sinn“, sagt Peter. In den letzten Monaten gab es einige wenige Anmeldungen, die speziell auf dem Automatik-Fahrzeug ihre Ausbildung absolvieren wollten. Die 58-jährige Salva Aljazaerli, die aus Damaskus in Syrien stammt und seit einiger Zeit in Gernsbach lebt, ist glücklich über diese Möglichkeit: „Das Ganze erleichtert meine Ausbildung, es ist einfacher, und vor allem würge ich das Fahrzeug nicht ab.“

Mindestens zehn Stunden und eine Testfahrt

Voraussetzung für die Neuerung ist, dass die Fahrschüler eine Schulung von mindestens zehn Stunden sowie eine 15-minütige Testfahrt, die der Fahrlehrer intern abnimmt, auf einem Fahrzeug mit manueller Schaltung absolvieren. Damit wird nach Aussage des Bundesministeriums für Verkehr und digitaler Infrastruktur durch den jeweiligen Bewerber nachgewiesen, dass er zur sicheren, verantwortungsvollen und umweltbewussten Führung eines Kraftfahrzeuges der Klasse B befähigt ist.

Mit dieser Regelung will das Verkehrsministerium den Verkehr sicherer und nachhaltiger machen, indem die Attraktivität von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und hochautomatisierten Fahrfunktionen für Fahrschüler gesteigert und somit auch der Einsatz solcher Fahrzeuge in den Fahrschulen gefördert wird.