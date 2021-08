Ferhat Thaqi, der am Ortsausgang von Ottenau in Richtung Hörden einen Autopflege-Betrieb hat, verlagert sein Unternehmen zum 1. September nach Gernsbach.

So wird er künftig im Bereich der Esso-Tankstelle im Einmündungsbereich der Igelbachstraße in die Loffenauer-Straße ansässig sein. Neben der Eingangstür in seinem Betrieb in Ottenau wurde ein großes Hinweisschild angebracht, auf dem über die vorgesehene Verlagerung des Betriebs und den neuen Standort informiert wird.

Thagi begründete im BNN-Gespräch seinen geplanten Umzug mit einer Kündigung, die er zum 1. Februar 2022 von Karl-Heinz Albers erhalten habe.