AWB will Millionen in Deponie in Gaggenau investieren

Es ist eine Millioneninvestition: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Rastatt will die Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ in Oberweier erweitern. Ein Teil könnte dabei zur PFC-Deponie werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Rastatt plant ein Großprojekt auf der Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ in Oberweier. Ziel ist, innerhalb der bestehenden Geländegrenzen zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, weil nur noch 30.000 Kubikmeter Platz übrig sind.

Im Gespräch ist zudem, einen Teilbereich zur PFC-Deponie zu machen. Die konkreten Planungen und behördlichen Verfahren haben noch nicht begonnen. Klar ist jedoch, dass es um mehrere Millionen Euro geht – und dass das Projekt bei Ortsansässigen auf Ablehnung stoßen dürfte.

Die bisherigen Ideen hat Johann Roth vom Karlsruher Ingenieurbüro Roth und Partner am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Landratsamt vorgestellt. Als Ergebnis einer Machbarkeitsstudie schlägt das Büro vor, zwei Bereiche des Areals mit zeitgemäßen Abdichtungen und Sickerwassersystemen zu versehen. Das tut besonders in einem der Bereiche, einer einstigen Übergangsdeponie im Westen des Geländes, Not.