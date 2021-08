Oberleitungs-Lkw: Regelbetrieb auf der B462 im Murgtal soll bald beginnen

Wann fahren sie denn? Das mag sich in den vergangenen Wochen mancher Verkehrsteilnehmer auf der B462 gefragt haben, der Ausschau nach den Oberleitungs-Hybrid-Lkw (O-Lkw) hielt.

Am 28. Juni, also vor über sechs Wochen, ist die Teststrecke eWayBW am Unimog-Museum feierlich im Beisein von Rita Schwarzelühr-Sutter, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium (SPD), und Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) offiziell in Betrieb genommen worden. Dabei wurde der Beginn des Regelbetriebs mit den neuen Fahrzeugen für den Juli in Aussicht gestellt, was sich aber nicht halten ließ.

Doch in den nächsten Tagen soll es soweit sein: Ein Sprecher von Scania Deutschland sagt auf BNN-Nachfrage, dass die ersten beiden Fahrzeuge inzwischen ausgeliefert seien und in den Regelbetrieb gehen können.