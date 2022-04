Baden Classics Oldtimerfahrt: Der Start auf dem Gaggenauer Marktplatz

56 Fahrer sind in diesem Jahr bei der 19. Baden Classics Oldtimerfahrt des Motorsportclubs Bernstein-Michelbach dabei. So war der Start auf dem Gaggenauer Marktplatz am Freitagmittag.

Eine Menschenmasse tummelt sich am Freitagmittag auf dem Gaggenauer Marktplatz. „Da sind ja noch gar keine Autos da“, ruft Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) den versammelten Organisatoren des Motorsportclubs Bernstein-Michelbach lachend entgegen. „Stimmt, es ist ja auch noch nicht 12 Uhr“, antwortet ihm ein Mann aus der Gruppe.

Aus Richtung der Hauptstraße ist aber bereits das Röhren der Auspuffe zu hören. Und so steht Pfeiffer wenige Minuten später mit einer badischen Fahne in der Hand auf dem Marktplatz und wartet darauf, das Startsignal für die diesjährige Baden-Classic Oldtimerausfahrt zu geben.

„Es freut sich jeder darauf, dass Veranstaltungen wie diese wieder möglich sind, für die Stadt ist das daher auch ein Startschuss für kommende Feste im nächsten Monat“, sagt Pfeiffer.

Teilnehmer fahren im Abstand von einer Minute die Route

An der digitalen Anzeigetafel neben dem Start erlischt das rote Licht, Pfeiffer schwenkt die Fahne und es geht los. Der erste Wagen rollt mit dröhnendem Motor auf die Strecke. Ein dunkelblauer Mercedes 300 SEL aus dem Jahr 1971 von Torsten Hecht aus Stutensee.

Spitzname des Wagens: „Blauer Elefant“, erklärt Moderator Reinhard Bittmann den Zuschauern. Hecht ist einer der insgesamt 56 Fahrer, die an diesem Wochenende jeweils im Abstand von einer Minute durch den Nordschwarzwald und die Rheinebene fahren.

Auf der Strecke der diesjährigen Baden-Classic kommen die Fahrer am Freitag unter anderem in Neusatz, Oberreichenbach, Marxzell und Kuppenheim vorbei. Am Samstag geht es weiter von Gaggenau-Michelbach aus über Sasbachwalden, Sinzheim, Rastatt wieder zurück nach Gaggenau.

Das hat Spaß gemacht, aber wir sind falsch gefahren. Patrick Toenz, Teilnehmer der Baden-Classic Oldtimertour

Mit der Startnummer 19 gehen Valentin Siebler und Luzie Weber mit einem Volkswagen Caddy aus dem Jahr 1988 an den Start. „Wir machen hier in Gaggenau mit, weil es wieder geht“, sagt Siebler grinsend. „Normalerweise sind wir eher im Stuttgarter Raum oder am Bodensee unterwegs.“ An diesem Wochenende treten die beiden Pforzheimer zum ersten Mal im Murgtal an.

Aus dem Elsass sind Patrick Toenz und seine Frau Sylvie mit einem BMW Cabrio aus dem Jahr 1990 dabei. „2018 waren wir schon einmal in Gaggenau. Das war unsere aller erste Fahrt“, so Toenz. „Das hat Spaß gemacht und war witzig, aber wir kannten uns nicht aus und sind falsch gefahren.“ In diesem Jahr hoffen die beiden auf ein besseres Ergebnis.

Zum Schluss dürfen Catrin Grünthal und Lothar Dannecker auf den Kurs. Unterwegs sind sie mit einem gelben Fiat Spider aus dem Jahr 1977. „Seit ich den Wagen habe, fahre ich eigentlich immer einmal im Jahr bei einer solchen Tour mit.“ Den Wagen hat sie seit acht Jahren. „2018 war ich auch schon einmal hier in Gaggenau dabei.“ Selbst kommt sie aus dem nahen Baden-Baden.

Der Abschluss der Tour ist am Samstagabend in der Wiesentalhalle in Gaggenau-Michelbach. Insgesamt absolvieren die Fahrer an diesem Wochenende knapp 400 Kilometer auf ihrem Weg.