Angekommen in der Bundesliga

Von Gaggenau ins Sport-Internat: Badminton-Talent Xenia Kölmel ist ihren eigenen Weg gegangen

Bereits frühzeitig hat Xenia Kölmel ihre Eltern und ihre Umgebung verlassen, um in ihrer sportlichen Karriere den nächsten Schritt zu machen. Mittlerweile spielt die 20-jährige Gaggenauerin in der Badminton-Bundesliga und in der ersten niederländischen Liga.