Genervte Bürger

Warum die Schranken in Gaggenau und Gernsbach oft so lange geschlossen sind

Die Schließzeiten am meistbefahrenen Bahnübergang in Gaggenau und an den fünf Bahnübergängen in der Gernsbacher Innenstadt werden von vielen Bürgern als quälend lange empfunden. Änderungen sind aber aus technischen und finanziellen Gründen nicht so einfach.