Fahrlehrer widerspricht Polizei

Könnte der Bahnübergang in Gaggenau-Hörden sicherer gemacht werden?

Der Gaggenauer Fahrlehrer Michael Roth kennt den Bahnübergang in Hörden gut. So schätzt er die Verkehrssituation ein, die am 12. Juni zu einer Notbremsung eines Zugs geführt hat.