Große Lösung derzeit nicht machbar

Baugebiet „Steinäcker“ in Gaggenau-Michelbach erhält vorerst nur vier Bauplätze

Der Gaggenauer Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig dafür ausgesprochen, das Baugebiet „Steinäcker“ in Michelbach weiterhin mit verkleinertem Gebietszuschnitt, also vier Bauplätzen, zu planen.