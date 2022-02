Feuerwehreinsatz

Baum fällt in Gaggenau auf fahrendes Auto

Eine Fichte ist am Sonntagvormittag in Gaggenau auf ein fahrendes Auto gefallen. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Etwa um 11 Uhr fiel in der Eckenerstraße, gegenüber der Jahnhalle der Baum von einem Privatgrundstücke auf die Straße.