„Gaggenauer Sommerabend“ der Lebenshilfe begeistert die Besucher

Das Wetter mit 25 Grad und Sonnenschein hätte nicht besser sein können, und auch die Stimmung der Besucher in der Gaggenau City war bei der Neuauflage des „Gaggenauer Sommerabends“ der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal Spitze.

Ausschlaggebend für diesen Sommerabend, wie es in Gaggenau nur wenige gibt, war Eric Prinzinger, der am Josef-Treff vor der Stadtkirche in der Fußgängerzone auftrat und den Besuchern zahlreiche Songs von Elvis sowie von Künstlern der 60er und 70erJahre präsentierte, und dies bei freiem Eintritt. Gaggenau hätte einen Abend wie am Donnerstag öfter verdient, war die einhellige Meinung zahlreicher Bürger, die den Weg in die City gefunden hatten.

Verbunden mit dem Konzert von Prinzinger war eine Modenschau, bei der die neueste Kollektion für den kommenden Herbst und Winter von der Jeans Box, Z. Müller und dem City-Kaufhaus auf einem rund 100 Meter langen roten Teppich zwischen der Kirche St. Josef und der Jeans-Box präsentiert wurde. An der inklusiven Modenschau beteiligten sich zwölf Models, darunter waren auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe, denen es großen Spaß machte, was auch die Inklusionsbeauftragte der Lebenshilfe Ute Stoll gegenüber dieser Redaktion betonte.

Viele Besucher aus den Stadtteilen

Als Model präsentierte sich auch der neugewählte Bürgermeister Andreas Paul (CDU), der sich in einem lockeren Outfit der Jeans Box präsentierte und von seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Wahl zum Bürgermeister sprach. Mit dabei war außerdem auch Stadtrat Heinz Adolph (FWG).

Auch für kühle Cocktails und Sommerweine und etwas zu Essen war gesorgt. Zum Sommerabend waren auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen in die City gekommen, so unter anderem Richard Mogel aus Sulzbach, der von einem schönen Ausklang des Sommerabends sprach. Mit dabei waren auch Harry und Monika Braunagel aus Selbach: „Die Veranstaltung war klasse, die Innenstadt wurde dadurch belebt“, sagte Monika Braunagel hinterher. Klara und Kurt Holfelder aus Michelbach freuten sich darüber, dass auch Mitarbeiter der Lebenshilfe in die Modenschau einbezogen waren. „Gaggenau ist wieder lebendig“, betonte Stadträtin Gerlinde Stolle (SPD).