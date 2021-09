Es ist nass in der Kelter in Lautenbach – und laut: Keltermeister Armin Knörr ist gerade dabei, für den Kelterstart an diesem Samstag alles sauberzumachen. Gerade spritzt er eine der beiden Wannen aus, in denen der Saft aus der Presse gesammelt wird.

Doch nicht nur die Presse, auch die Pasteurisierungsanlage und die Kelter selbst müssen auf Hochglanz gebracht werden. „Einfach alles muss sauber sein, das mit Lebensmitteln in Berührung kommt.“

Bereits nach einem normalen Keltertag braucht Knörr etwa eine Stunde, nur um die Presse und die Pasteurisierung sauberzumachen. Jetzt, nach Monaten der Pause, dauert es deutlich länger. Und doch: Die Vorfreude ist dem bärtigen Mann anzusehen. Erntezeit ist Kelterzeit. Nicht nur in Lautenbach, sondern überall im Murgtal.