Tag der Menschen mit Behinderung

„Bei uns sind alle gleich“: Im CAP-Markt in Gaggenau ist Inklusion Alltag

„Bei uns sind alle gleich“: Das ist das Motto, nach dem Doris Irth arbeitet. Seit acht Jahren leitet sie den CAP-Markt in Bad Rotenfels. Zu ihrem Team gehören Menschen mit und ohne Behinderung. Was ihre Mitarbeiterin Miroslawa Dill an der gemeinsamen Arbeit schätzt und warum Doris Irth lange gezaudert hat, die Stelle anzunehmen, berichten die beiden Frauen im Gespräch.