BNN-Umfrage im Murgtal

Beleuchtung von Kirchen: Im Murgtal müssen meistens die Kommunen zahlen

Wer trägt eigentlich die Kosten für die Außenbeleuchtung der Kirchen? Die BNN haben in in den Rathäusern des Murgtals nachgefragt. Das Ergebnis: Überwiegend gehen die Kosten zu Lasten der politischen Gemeinde. Forbach will das jetzt ändern.