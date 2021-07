Das Zielbild für das Mercedes-Benz-Werk Gaggenau sieht vor, dass Daimler hier ein Kompetenzzentrum für elektrische Antriebskomponenten aufbaut. Zukünftig sollen an der Murg auch wasserstoffbasierte Brennstoffzellenaggregate montiert werden.

Damit soll in Gaggenau – wie auch den weiteren „Aggregate-Standorte“ Mannheim und Kassel - die Produktion alternativer Antriebe forciert werden. Unternehmensführung und Betriebsrat haben die Zielbilder am Freitag den Belegschaften vorgestellt. Monatelange Verhandlungen konnten damit rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien abgeschlossen werden.

Michael Brecht, Vorsitzender des Daimler-Gesamtbetriebsrats und Betriebsratschef in Gaggenau, stellte am Freitagnachmittag in einem Pressegespräch fest, „dass wichtige Umfänge für alternative Antriebe künftig in die Aggregate-Werken integriert“ würden.