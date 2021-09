27.000 Euro Sachschaden

Betrunkener Autofahrer in Gaggenau fährt gegen Straßenlaterne

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend in Gaggenau von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne kollidiert. Zu einem Alkoholtest war der 26-Jährige nicht mehr in der Lage.