Ein 64-Jähriger hat am Montagmittag versucht, Waren im Wert von 15 Euro aus einem Laden in Gaggenau zu stehlen. Die Polizei fand heraus, dass er dabei bewaffnet war.

Den Dieb erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen

Die Polizei teilte mit, dass der 64-Jährige bei seiner Tat zwei Einhandmesser und ein Pfefferspray mit sich führte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen eines Diebstahls mit Waffen.