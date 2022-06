Bezahlbarer Wohnraum in der Gaggenauer Ortsmitte

Die Baugenossenschaft Familienheim Rastatt übernimmt das Mehrfamilienhaus in der Viktoriastraße in Gaggenau.

Die Baugenossenschaft Familienheim Rastatt hat die 50-prozentige Beteiligung der Gieag Immobilien AG München am Mehrfamilienhaus Viktoriastraße 19 und 19a in Gaggenau in den eigenen Bestand übernommen. Damit ist die Baugenossenschaft Familienheim Rastatt alleiniger Eigentümer der dort vorhandenen 54, teilweise seniorengerechten Mietwohnungen.

Wohnungssuchende haben es zunehmend schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dies gilt insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen und für ältere Menschen, die von ihrer Rente leben müssen.

Die Baugenossenschaft Familienheim Rastatt und die Gaggenauer Altenhilfe arbeiten seit 30 Jahren zusammen, um diesem Personenkreis selbstständiges Wohnen in der eigenen Wohnung und nahe der Gaggenauer Ortsmitte zu ermöglichen.

Zusammenhalt, Solidarität und Füreinanderdasein sind Grundwerte, denen die Baugenossenschaft Familienheim Rastatt seit ihrer Gründung 1949 gerecht zu werden versucht. Auch die Gaggenauer Altenhilfe verfolgt seit über 45 Jahren dieses Ziel. „Unsere Kooperation passt prima“, lobte Marco Haungs, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft.

Seit Anfang des Jahres, nach der Übernahme der Gieag-Anteile durch die Familienheim, können die beiden Partner noch enger kooperieren. „Zwei Drittel der Bewohner sind Seniorinnen und Senioren, doch wir haben auch jüngere Mieter mit kleinen Kindern, so dass wir heute von einem Mehrgenerationenhaus sprechen können“, erklärte Marco Haungs.

Mehrfamilienhaus wurde 1991 erbaut

Das Mehrfamilienhaus in der Viktoriastraße war 1991 auf einem Erbpachtgrundstück errichtet worden. Eigentümer war die Seniorenwohnungen Luisenstraße Gaggenau GbR mbH, deren Gesellschafter zu je 50 Prozent die Familienheim Rastatt eG und bis 2013 die Wohnbau Gaggenau GmbH waren. Im Jahre 2013 trat die Wohnbau Gaggenau GmbH ihren Anteil an die Münchner Immobiliengesellschaft ab, und der Generalmietvertrag mit der Gaggenauer Altenhilfe lief aus.

Nachdem nun Familienheim Rastatt alleiniger Eigentümer des Mehrfamilienhauses ist, möchte Peter Koch, Leiter der Gaggenauer Altenhilfe, seine Aktivitäten wieder aufleben lassen. „Wir wollen die Menschen nach Corona wieder zusammenbringen“, betonte Peter Koch.

Im nächsten Jahr soll das Mehrfamilienhaus einen neuen Anstrich erhalten, die Außenanlage soll neu gestaltet und ein kleiner Spielplatz angelegt werden. „Wir haben es als unsere Pflicht gesehen, im Herzen von Gaggenau bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, sagte Marco Haungs.