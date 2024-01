Ein 20-jähriger Autofahrer wollte am Samstag einer Polizeikontrolle in Gaggenau entkommen und raste dabei eine unbeteiligte Frau um.

Weil ein 20-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag vor der Polizei flüchtete, kam es zu einem schweren Unfall, bei dem eine unbeteiligte Frau schwer verletzt wurde. Gegen 14.30 Uhr geriet der BMW-Fahrer in Gaggenau-Ottenau in eine Verkehrskontrolle. Aber der Mann missachtete die Haltesignale der Polizei, beschleunigte und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in der Ortschaft weiter.

Verfolgungsjagd in Gaggenau

Die Beamten verfolgten den BMW, verloren den Wagen an der Kreuzung Friedrichstraße / Marxstraße. Kurz darauf entdeckten sie den BMW in der Furtwänglerstraße. Dort war der Wagen inzwischen von der Straße abgekommen und auf dem angrenzenden Gehweg mit einer 72-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen, welche er frontal erfasste.

Der BMW kollidierte mit zwei großen Steinen und überschlug sich. Er blieb schließlich in Seitenlage an einer Bushaltestelle liegen. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Der 20-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Blessuren, so die Polizei.

Der Schaden an seinem Auto und am Wartehäuschen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Laut Polizei hatte der BMW-Fahrer keinen gültigen Führerschein. Es wird geprüft, ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand.