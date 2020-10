BNN-Zusteller aus Gernsbach berichtet von nächtlichen Begegnungen und nackten Tatsachen

Manfred Sitzler ist ein harter Hund. Auch bei 13 Grad Außentemperatur trägt der 69-Jährige die BNN im T-Shirt aus. Der rüstige Murgtäler arbeitet, wenn andere schlafen: Von 1.30 bis 4.30 Uhr ist er im Dienst. Insgesamt 300 Zeitungen bringt Sitzler in Gaggenau und Gernsbach nachts an die Haustür. BNN-Redakteur Dominic Körner hat ihn anlässlich des Tages der Zusteller am 4. September auf seiner Tour begleitet. Mit Sitzler sprach er über nächtliche Begegnungen, ungeduldige Leser und nackte Tatsachen.

Seit 15 Jahren arbeitet Manfred Sitzler als Zusteller . Mit seinem Kleinwagen fährt der Gernsbacher sechsmal die Woche von Haus zu Haus und liefert die Zeitung am Briefkasten ab. „Ich liebe meinen Job“, sagt er: „Die Bewegung, die frische Luft.“

Die Zuverlässigkeit ist das A und O. Nach mir kann man die Uhr stellen. Manfred Sitzler, BNN-Zusteller aus Gernsbach

Nur das Wetter nervt ihn manchmal, wenn es stürmt oder regnet. „Dann packe ich die Zeitungen in eine Plastikfolie ein.“ Dass die BNN trocken und pünktlich beim Leser ankommen, hat für Sitzler höchste Priorität: „Die Zuverlässigkeit ist das A und O“, betont er, „nach mir kann man die Uhr stellen.“

Ein Leser macht das offenbar tatsächlich, wie Sitzler schmunzelnd erzählt. „Bei einem Rentner brennt jede Nacht um halb vier das Licht. Er holt die BNN direkt aus dem Briefkasten.“

Tiere und Partygänger

Der unmittelbare Kundenkontakt ist selten. Bei seiner nächtlichen Arbeit begegnet er nur wenigen Menschen – und wenn, dann sind es meist heimkehrende Partygänger am Wochenende.

Dafür sieht Sitzler Tiere, die man tagsüber kaum zu Gesicht bekommt: Rehe, Füchse und Marder. „Es ist erstaunlich, was sich nachts tut“, berichtet er.

Seine Tour kennt er mittlerweile auswendig, eine Adressliste braucht er schon lange nicht mehr. Und Schlaf? Den bekommt Sitzler – in zwei Häppchen. Der Gernsbacher legt sich vor und nach seinen Einsätzen ein paar Stunden hin. „Mir macht das nichts aus“, sagt er, „wichtig ist, dass man den Schalter umlegt und an nichts denkt. Dann schläft man auch schnell ein.“

Die Zeitung kommt immer direkt in den Briefkasten. Nicht davor oder darunter. Manfred Sitzler, BNN-Zusteller aus Gernsbach

Kurz nach halb zwei holt Sitzler die Zeitungsstapel an einem Treffpunkt in Gaggenau ab und lädt sie in sein Auto. Immer wieder springt er aus dem Fahrzeug, um die Zeitung abzuliefern. Sein Grundsatz: „Sie kommt immer direkt in den Briefkasten. Nicht davor oder darunter.“

Nackte Tatsachen in der Nacht

Die Leser danken es ihrem Zusteller. An Weihnachten erhält er Präsente, Wein oder Pralinen. Zu Beginn der Corona-Krise schickte ihm ein Kunde ein Päckchen Seife. Ihre Adresskärtchen legen die Zusteller vor den Feiertagen in die Zeitung. „Die Geschenke freuen mich sehr“, sagt Sitzler, „sie sind ein Zeichen der Wertschätzung.“

Nur eine Bitte hat er an die Leser: „Dass der Weg zum Briefkasten beleuchtet oder zumindest freigeräumt ist.“ Mitunter kommt es vor, dass er im Dunkeln über Kinderfahrräder oder Gartenschläuche stolpert, erzählt Sitzler. „Das ist sicher keine böse Absicht“, ist er überzeugt, „die Leute denken einfach nicht daran.“

Er und seine Ehefrau, ebenfalls Zustellerin, haben im Dunkel der Nacht schon manches Kuriosum erlebt. „Vor meiner Frau stand einmal urplötzlich ein Mann in Boxershorts“, erzählt Sitzler, „und die hat er dann auch noch ausgezogen.“ Dabei habe es sich allerdings nicht um einen Leser gehandelt.

Anruf von der Polizei

Er selbst nahm vor Jahren in einer Einfahrt verdächtige Geräusche wahr, entdeckte aber niemanden. „Am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass dort ein Wohnmobil aufgebrochen wurde.“

Nach dem Überfall im Asternweg vor einigen Jahren, bei dem die Wohnungseigentümer geknebelt und Wertgegenstände entwendet wurden, vernahm die Polizei Sitzler als Zeuge. „Ich war in dieser Nacht als Zusteller am Tatort unterwegs“, sagt er, „ich habe davon aber nichts mitbekommen.“

Mit seinem Job für die BNN verdient sich Sitzler neben der Rente etwas dazu. Das Geld, berichtet er, spare er für besondere Anlässe: Urlaube, Renovierungen, die Hochzeit seines Sohnes. Dafür steht Sitzler gerne mitten in der Nacht auf und trägt aus – auch bei 13 Grad im T-Shirt.

Sie möchten Zeitungen in Karlsruhe und der Region austragen? Alle Informationen über offene Stellen aus BNN-Austräger finden Sie hier.