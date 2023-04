Brand in Wohngebäude führt zu Straßensperrung in Gaggenau

Ein Feuer ist am Dienstag in Gaggenau auf einem Balkon eines Wohngebäudes ausgebrochen. Mögliche Ursache könnte eine brennende Zigarette gewesen sein.

In Ottenau hat ein Wohngebäude in der Josef-Vogt-Straße am Dienstagvormittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer auf dem Balkon eines Anwohners im fünften Stock aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Ausbreiten der Flammen auf den restlichen Wohnkomplex verhindern. Gegen 11.20 Uhr war das Feuer komplett gelöscht. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Josef-Vogt-Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass eine brennende Zigarette für den Brand verantwortlich gewesen sein könnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.