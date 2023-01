Das Brezelwürfeln gehört für viele Gaggenauer einfach dazu

Im Gasthaus „Alte Post“ in Gaggenau treffen sich vor dem Jahresabschluss junge und alte Verfechter des Spiels.

Über die Tradition des Würfelns um die Neujahrsbrezel zu Silvester kann man sich trefflich den Kopf zerbrechen. Oder das Internet befragen. Das bietet aber ebenfalls keinen Hinweis zum Ursprung des Themas.

Als gesichert gilt, dass bereits die alten Griechen Würfelspiele kannten. Wer weiß, vielleicht ist auch Julius Cäsar daran schuld: Das Zitat „Die Würfel sind gefallen“ stammt von dem römischen Feldherren.

Wie auch immer: Das Brezelwürfeln gehört für Feuerwehrkameraden oder Vereinsmitglieder zum Jahresausklang einfach dazu. Die Größe der Würfelrunden variiert je nach Region. Auch in der Hauptstraße im Gasthaus „Alte Post“ treffen sich jährlich vor Jahresabschluss alte und junge Verfechter des Spiels. Sie kommen nicht nur aus der Kernstadt, erläutert Organisator Wolfgang Dürr - im Murgtal bekannt als „Murgtal-Netzer“.

Häppchen zur Stärkung

Zu den jährlichen Teilnehmer gehören zum Beispiel die Familien Schröder und Zimmermann aus Moosbronn und Freiolsheim oder der ehemalige Michelbacher Siegfried Baldes, der in Pforzheim lebt und dreimal in der Woche in Gaggenau seine alten Kameraden besucht. Zur Stärkung werden Häppchen gereicht.

Ohne Unterlass ist in der Gaststätte an diesem Morgen das typische Klacken der Würfel zu vernehmen, wenn diese mit Schwung auf die Holztische fallen.

Die Regeln sind einfach: Wer 10.000 Punkte erreicht hat, darf sich ein Geschenk abholen, erzählt Dürr und verweist auf einen gut bestückten und von ihm organisierten Gabentisch.

Dort steht gerade Jürgen Klaiber, um sich seinen Preis auszusuchen. Er ist jedes Jahr mit von der Partie. Über die Dauer des am Morgen begonnenen Würfel-Turniers kann Wirtin Mandy Bühler, die seit dem Tod ihres Mannes vor einem Jahr das Gasthaus führt, keine Aussage treffen. Es dauert so lange, bis der Letzte gegangen ist.