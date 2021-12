Spiele- und Buchtipps von Experten aus dem Murgtal für die Zeit zwischen den Jahren

Stadtbibliothek Gaggenau: Die Stadtbibliothek hat am Donnerstag noch regulär geöffnet. An Heiligabend bleibt sie zu. Zwischen den Jahren ist sie von Dienstag, 28. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, geöffnet. Am Montag, 27. Dezember, und am Silvestertag, 31. Dezember, hat sie geschlossen. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist der 4. Januar. Die Rückgabebox ist von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis zum 27. Dezember geschlossen.

Bücherwurm Gaggenau: Die Buchhandlung in der Hauptstraße 83 hat auch zwischen den Jahren regulär geöffnet, solange es die Corona-Regelungen erlauben. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr. Es gibt zudem einen Onlineshop.

Bücherstube Katz, Gernsbach: Die Buchhandlung am Kelterplatz 1 ist ebenfalls geöffnet. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Auch hier gibt es einen Onlineshop.

Sowohl in der Stadtbibliothek als auch in den Buchläden gilt derzeit 2G. Der Impf- oder Genesenennachweis muss vorgezeigt werden. hu