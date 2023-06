Bürgermeisterwahl in Gaggenau: Abwartendes Wohlwollen bis zum 30. Juni

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt muss am 24. Juli in öffentlicher Sitzung einen neuen Bürgermeister (erster Beigeordneter) wählen. Denn der bisherige Amtsinhaber Michael Pfeiffer (parteilos) wurde zum neuen Oberbürgermeister gewählt und ist am 22. Mai in sein Amt eingeführt worden. Bislang gibt es einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Wie sind seine Chancen? Was erwarten die Fraktionen von einem künftigen Bürgermeister?

Bewerberfrist für Bürgermeisterwahl in Gaggenau endet am 30. Juni

Die Bewerberfrist endet am 30. Juni. Am 14. Juni hat Andreas Paul seine Bewerbung bekanntgegeben. Der 50-Jährige ist Chef der CDU-Fraktion im Gaggenauer Gemeinderat. Er kann nach eigenem Bekunden auf die Unterstützung seiner insgesamt siebenköpfigen Fraktion zählen. Im Folgenden die derzeitigen Positionierungen der übrigen Fraktionen und Gruppierungen:

Freie Wähler Gaggenau (sechs Sitze): „Unsere Fraktion kann sich Herrn Paul gut vorstellen, er ist ein geeigneter Kandidat“, sagt Fraktionschef Jan Stenger. Paul bringe „sehr viel an Kompetenzen und Erfahrungen mit“, zum Beispiel in den Bereichen Kämmerei und Vereinsleben.

Stenger weiter: „Für uns ist auch wichtig, dass der Bürgermeister von hier ist. Dass er die Denkweise der Bürger kennt, nachvollziehen kann und den Blick fürs Wesentliche mitbringt.“ Ebenso wichtig sei, „dass er nicht nur reiner Kämmerer ist mit Priorität ausschließlich beim Sparen, sondern dass er innovative Ideen einbringt, die über das Verwaltungsleben hinausreichen und damit frischen Wind ins Rathaus bringt. Wir erwarten von einem zukünftigen Bürgermeister Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Kompromissbereitschaft und dass er kommunalpolitische Erfahrungen mit bringt, das ist gerade bei unseren vielen Ortsteilen mit ihren eigenen Erwartungen wichtig. Dies sehen wir bei Andreas Paul als gegeben an.“ Abschließend betont Stenger: „Wir werden weiterhin keinen Bewerber suchen.“

SPD (fünf Sitze): „Wir hatten mit Andreas Paul ein sehr gutes, vernünftiges und offenes Gespräch“, berichtet Fraktionsvorsitzender Gerd Pfrommer: „Dabei haben wir ihm mitgeteilt, dass wir die Entscheidung, wen wir unterstützen werden, erst nach dem 30. Juni treffen werden.“ Denn erst nach diesem Ende der Bewerberfrist wisse man, ob es noch weitere Bewerberinnen oder Bewerber gibt, „und dann werden anhand unserer schon länger festgelegten Kriterien eine Entscheidung treffen.“

Grüne (vier Sitze): „Eine Aussage, wen wir für die Position am geeignetsten halten, ist noch nicht getroffen“, sagt Dr. Heike Röhlen. Sie ist eine von zwei Vorsitzenden der Grüne-Fraktion. Die Fraktion habe bereits ein Gespräch mit Paul geführt. „Das war durchaus interessant, aber es sind auch noch andere Personen für uns von Interesse.“ Somit gebe es bislang keine Entscheidung, wen die Grünen unterstützen. Röhlen betont: „Auch gibt es bei dem Thema keinen Fraktionszwang und gegebenenfalls unterschiedliche Bewertungen.“

AfD (zwei Sitze): „Wir halten Herrn Paul von seiner Ausbildung und seinem Werdegang her auf jeden Fall für geeignet für das Amt des Ersten Beigeordneten“, sagt Armin Kellert. Er ist Vorsitzender der AfD im Gemeinderat.

Doch werde sich die Gruppierung nicht vor Ablauf der Bewerbungsfrist festlegen, wen sie wählen werde: „Es hat zwar bisher außer Herrn Paul niemand für das Amt des Bürgermeisters kandidiert, ich habe aber gehört, dass es noch weitere Interessenten gäbe. Wir warten also ab, ob sich noch weitere Kandidaten bewerben, bevor wir uns entscheiden.“

Was erwartet die AfD vom künftigen Bürgermeister? „Neben einer guten fachlichen Qualifikation erwarten wir vom neuen Bürgermeister Führungserfahrung und Feingefühl im Umgang mit den ihn unterstellten Mitarbeitern sowie kommunikative Offenheit gegenüber der Bürgerschaft und dem Gemeinderat. Zudem sollte er als Stellvertreter des Oberbürgermeisters die Stadt Gaggenau angemessen repräsentieren können.“

FDP (zwei Sitze): Auch die FDP werde sich nicht vor dem 30. Juni positionieren, erläutert Alexander Haitz, der Gruppierungsvorsitzende. Schließlich könne man nicht wissen, wer sich eventuell noch bewerben werde. Haitz: „Wir haben verschiedene Gespräche mit verschiedenen Interessenten geführt und dabei sehr interessante Menschen kennen gelernt – von denen hat allerdings erst einer definitiv seinen Hut in den Ring geworfen.“

Was erwartet die FDP vom künftigen Amtsinhaber? „Die/der neue BM sollte sich in den Themen in seinem Dezernat auskennen und vor allem sollte er Qualitäten in der Personalführung haben, das heißt, die sogenannten soft facts sind für uns außer dem Fachlichen ein wichtiger Punkt.“

Neben den Stadträten ist auch Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) stimmberechtigt. Er hat sich bislang so positioniert: „Herr Paul ist eine angenehme sympathische Persönlichkeit. Durch seine langjährige Erfahrung als Gemeinderat kennt er viele Themen bereits. Zudem bringt er durch seine berufliche Tätigkeit das nötige Know-how für den Finanzbereich mit. Er ist damit sicherlich ein gut geeigneter Kandidat für das Amt des Bürgermeisters.“