Stephanie Bartsch bewirbt sich als Erste Beigeordnete in Gaggenau

Wer folgt auf Michael Pfeiffer als Bürgermeister in Gaggenau? Als dritte Kandidatin wirft Stephanie Bartsch ihren Hut in den Ring.

Drei Kandidaten sind es derzeit, die Erster Beigeordneter werden wollen. Am 24. Juli wählt der Gemeinderat einen Nachfolger für den bisherigen Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos), der zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Bewerbungsschluss ist am Freitag, 30. Juni, 12 Uhr.

Die dritte Bewerbung hat Stephanie Bartsch (53) abgegeben. Sie ist CDU-Mitglied, Diplom-Verwaltungswirtin und leitet das Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung im Landratsamt Rastatt. Sie konkurriert derzeit um das zweithöchste Verwaltungsamt in der Großen Kreisstadt mit Andreas Paul. Er ist Chef der CDU-Fraktion im Gaggenauer Rathaus.

Darüber hinaus gibt es eine dritte Bewerbung, über deren Hintergründe bislang nichts veröffentlicht wurde. „Chancen muss man dann ergreifen, wenn sie sich einem bieten“, begründet Bartsch ihre Bewerbung. Diese habe sie am Sonntagabend online im Rathaus abgegeben. „Ich bringe knapp 30 Jahre Verwaltungserfahrung in allen Ebenen mit“, wirbt sie.

Gaggenauer Bürgermeisterkandidatin Bartsch arbeitete zuvor in Freiburg und Pforzheim

Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst bei den Stadtverwaltungen in Freiburg und Pforzheim. 2001 kam sie zur Landkreisverwaltung. 2020 wurde ihr die stellvertretende Leitung des größten Amts in der Rastatter Behörde übertragen. Zum 1. März 2022 übernahm sie ihre derzeitige Position. Bartsch hat auch einen Masterabschluss in Politikwissenschaft, den sie berufsbegleitend absolvierte.

Von ihrer Arbeit im Landratsamt kennt Stephanie Bartsch laut eigenem Bekunden die soziale, gesellschaftliche und kulturelle Situation der Städte und Gemeinden im Murgtal. Sie sehe die Kommunen vor immer größere und umfassendere Aufgaben gestellt. Da sei es von besonderer Bedeutung, wenn man sich in typischen Verfahrensabläufen der Verwaltung gut auskenne. Mit Blick auf finanzielle Ausstattung und Belastungen der Gemeinden und Städte sei es wichtig, Einblicke in das Förder- und Ausgleichswesen für Geldmittel der EU, des Bundes und des Landes zu kennen.

„Wie gut eine Kommune funktioniert, hängt auch stark von der Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab“, wirbt sie für sich. Gerade im öffentlichen Dienst, wo es einen „Mangel an klassischen Führungsinstrumenten“ gebe, sei die Persönlichkeit einer Führungskraft von großer Bedeutung.

Bartsch ist im Landratsamt Rastatt Chefin von 180 Mitarbeitenden

Als Vorgesetzte von 180 Mitarbeitenden habe sie „ein gutes Verhältnis zu meinem Team. Und wenn mich überhaupt etwas belastet, im Zuge meiner Bewerbung, dann ist es, dass ich mein Team abgeben müsste.“

Stephanie Bartsch stammt aus Gutach im Kinzigtal, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Ihr Ehemann Steffen Wagner arbeitet als Dozent an der PH Karlsruhe. „Meine Kinder und mein Mann sind stolz auf mich und unterstützen mich nach besten Kräften. Wir vier sehen vor allem eins: neue Ufer und neue Chancen.“

Bei einer Wahl zur Bürgermeisterin sei ein Umzug vom Wohnort Kappelrodeck nach Gaggenau selbstverständlich. Als Kandidatin habe sie bereits mit den meisten Vertretern der Gemeinderatsfraktionen Gespräche geführt – allerdings noch nicht mit der CDU.

Die Fraktion habe ihr einen Gesprächstermin angeboten, sobald sie ihre Bewerbung abgegeben haben würde. „Ich kandidiere als Person und nicht für eine Partei“, bekräftigt CDU-Mitglied Bartsch im Gespräch mit dieser Redaktion und sagt: „Warum die CDU-Fraktion sich so früh auf einen anderen Kandidaten festgelegt hat, weiß ich nicht.“

Mitbewerber Andreas Paul weiß laut eigenem Bekunden seine Fraktion geschlossen hinter sich. Mit einem Blick von außen will Bartsch in Gaggenau eigene Impulse setzen: „Was können wir beim Thema Pflege tun? Wie können wir in der Stadt kreativ sein und Ideen entwickeln?“, seien zum Beispiel Ansatzpunkte. Die ausgeprägte Vereinsarbeit der Gesamtstadt gelte es, noch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen.