Inklusion durch Sprache

Das Büro für Leichte Sprache in Gaggenau-Ottenau übersetzt komplizierte Texte in einfache Worte

Seit acht Monaten betreibt die Lebenshilfe Rastatt/Murgtal ein Büro für Leichte Sprache. Noch arbeitet das Team in Gaggenau-Ottenau in erster Linie an internen Aufgaben. Doch es hat viel vor.