Bundesstraße 462 bei Gaggenau nach Unfall zeitweise gesperrt

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 462, in Höhe der Ausfahrt Gaggenau Mitte, kam es am frühen Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Autofahrer gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Rastatt und stieß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeug zusammen.

Dieses Auto geriet daraufhin in den Gegenverkehr, wo ein entgegenkommendes Fahrzeug noch rechtzeitig bremsen konnte. Ein dem Gegenfahrzeug nachfolgender Pkw konnte dies nicht mehr tun und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf.

Nach einer Vollsperrung konnte die Polizei zeitnah die Fahrtrichtung Rastatt wieder freigegeben. Anschließend wurde die Unfallstele geräumt und auch die Gegenfahrbahn gegen 14.30 Uhr wieder freigegeben. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Autofahrer leicht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit auf mindestens 90.000 Euro.