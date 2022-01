Welche Absicht steckt dahinter?

Substanzen ausgeschüttet: Gaggenauer Apothekerin vermutet Täter in Reihen der Impfgegner

Vor zwei Apotheken von Tatjana Zambo wurde am Samstag und Montag in Gaggenau Substanzen geschüttet. Zambo betreibt das Corona-Testzentrum in der Jahnhalle. Waren Impfgegner am Werk?