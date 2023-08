Gemeinderat Gaggenau

Dorothea Maisch rückt wieder an die Spitze der CDU-Fraktion

Die CDU-Fraktion im Gaggenauer Gemeinderat braucht einen neuen Vorsitzenden. Denn Fraktionschef Andreas Paul ist am 24. Juli zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Für seine Nachfolge in der Fraktion will sich Dorothea Maisch bewerben.