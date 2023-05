Christina Palma Diaz verlässt Gaggenauer Gemeinderat nach 14 Jahren

Seit 2009 war Christina Palma Diaz für die CDU im Gaggenauer Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung am Montag wurde sie offiziell aus dem Gremium verabschiedet.

Christina Palma Diaz hat zum 1. Mai ihren neuen Posten als Geschäftsführerin der Baiersbronn-Touristik angetreten. Ihre Nachrückerin in den Reihen der CDU wird Karolin Zebisch.

Die neue Stelle als Tourismus-Direktorin ist nicht nur eine berufliche Herausforderung, durch sie Christina Palma Diaz sie kaum Zeit haben würde fürs politische Ehrenamt.

Durch ihren Beruf hat sie auch Berührungspunkte mit der Gaggenauer Kommunalpolitik, die einer unbefangenen politischen Arbeit im Wege stehen könnten. Denn die Baiersbronn Touristik ist über einen Geschäftsbestellungsvertrag auch mit der touristischen Vermarktung des Verbands „Im Tal der Murg“ befasst. Dort sind Forbach, Weisenbach, Loffenau, Gernsbach und Gaggenau vereint.

Lobende Worte zum Abschied von Gaggenauer Oberbürgermeister

Lobende Worte fand Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos) in seiner letzten Sitzung als Gaggenauer Oberbürgermeister für die scheidende Gemeinderätin. Seine Amtszeit begann 2007. Der scheidende OB zeigte sich optimistisch, dass Gaggenau auch in Zukunft von ihrer Arbeit profitieren könne.

Christina Palma Diaz ihrerseits bilanzierte ihre Arbeit im Gemeinderat. 2009 sei ihr Leitmotiv gewesen: „Frage nicht, was die Stadt für dich tun kann, sondern, was du für die Stadt tun kannst.“ Sie habe dabei immer versucht, die ganze Stadt im Blick zu haben. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses Ehrenamt machen durfte.

Auch an die Arbeit im Gemeinderat werde sie gerne zurückdenken: „Ich finde es einfach toll, wie in Gaggenau diese Kultur gelebt wird: dass man hinterher auch was gemeinsam trinken geht“ – auch wenn es ab und an mal „brenzlig“ gewesen sei.