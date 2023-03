Seit 16 Jahren ist Christof Florus Oberbürgermeister von Gaggenau – und will es weitere acht Jahre bleiben. „Ich habe in 16 Jahren so viel bewegt wie wenige vor mir“, sagt er.

Wahl am 2. April

„Christof im Gespräch“ – unter diesem Motto ist nun auch Christof Florus (parteilos) in den Wahlkampf gestartet, um seinen Platz im Gaggenauer Rathaus zu behaupten. Denn ganz ohne Gespräche mit den Wählern geht es auch für den amtierenden Oberbürgermeister nicht. Auf den klassischen Haustürwahlkampf oder Infostände verzichtet Florus dann aber doch.

Mit 66 Jahren will Florus eine dritte Amtszeit in Gaggenau

Den braucht er auch gar nicht. Wer auch nur kurz an der Seite des OB durch Gaggenau läuft, stellt schnell fest: Einfach von A nach B gehen, ist für ihn nicht drin. Die Menschen grüßen ihren OB und, falls nötig, nehmen ihn auch eben schnell in Beschlag – wenn man sich schon trifft.

Dieser Zuspruch aus der Bevölkerung ist es auch, der Florus in seinen Ambitionen, nach zwei Amtszeiten noch eine weitere draufzulegen, bestärkt. Denn mit 66 Jahren wäre das nicht zwingend nötig. „Wenn ich nicht glauben würde, dass ich gewählt werde, würde ich mich auch nicht aufstellen lassen.“ Gedanken an ein Scheitern lässt er derzeit nicht zu. Aber er räumt ein: „Es gab vor mir andere und es wird auch nach mir andere geben.“ Nur, dass dieses „nach mir“ in seinen Augen noch ein paar Jahre Zeit hat.

Ich habe in 16 Jahren so viel bewegt wie wenige vor mir. Christof Florus über seine zwei bisherigen Amtszeiten

Bald liegen zwei Amtszeiten hinter Florus. Da hätte er also genug Zeit gehabt, um der Stadt seinen Stempel aufzudrücken, ist von Skeptikern zu hören. Perfekt, um den dritten Akt zu beginnen, ist Florus’ Sicht. „Ich habe in 16 Jahren so viel bewegt wie wenige vor mir“, sagt der amtierende OB selbstbewusst.

In den ersten acht Jahren sei es maßgeblich darum gegangen, den negativen Bevölkerungstrend zu stoppen und die Stadt „in die richtige Richtung zu schieben“. In der aktuellen Amtszeit habe er sich dem Thema Betreuung gewidmet, die Altenhilfe konsolidiert, die Bäderlandschaft neu strukturiert und Räume für Firmen geschaffen – „unser Fundament für finanzielle Sicherheit“.

Externer Inhalt von Youtube

Florus’ Themen: Senioren, ÖPNV, Klima, Glasfaser

Jetzt will Florus darauf aufbauen – denn wenn er eines in seiner Zeit als Oberbürgermeister gelernt habe, dann, dass es Zeit und Geduld brauche. Eine Erkenntnis, die seinen Ideenreichtum nicht eingeschränkt habe. Auch wenn sich Florus selbst als „ungeduldigen Menschen“ beschreibt: „Ich habe immer noch Visionen und sprudele über vor Ideen für Gaggenau.“

So wolle er alle Stadtteile mit Hilfe eines Stadtbussystems im 30-Minuten-Takt an die Gleise anbinden – auch wenn es „viel Geld“ kostet. Außerdem sollen nun auch dezentrale Wohnangebote für Senioren geschaffen werden, erste Gespräche mit möglichen Investoren laufen Florus zufolge schon. Und das schnelle Internet in Form von Glasfaseranschlüssen soll endlich Wirklichkeit für alle Gaggenauer werden.

Das Thema Klimaschutz ist vernachlässigt worden. Christof Florus, amtierender OB von Gaggenau

Vor allem aber schreibt sich der OB den Klimaschutz auf die Fahne: „Das Thema ist vernachlässigt worden. Aber das ist nicht mein Dezernat.“ Das Gaggenauer Rathaus ist in zwei Dezernate aufgeteilt, dem einen steht Florus vor, dem anderen Bürgermeister Michael Pfeiffer. Ein Energiemanagement mit intelligenter Steuerung für alle städtischen Gebäude müsse her, damit Klimaneutralität erreicht werden könne.

Zudem will Florus Energieversorgung neu denken: Photovoltaik, Wärmenetze, Wasser- und Windkraft, ja, selbst Geothermie müsse möglich sein. „Nicht alles in Gaggenau, dafür stimmen auch die Voraussetzungen nicht, aber in Form von Beteiligungen“, wünscht sich Florus.

Vision: Mehr Platz für Firmen ohne Verlust von Grünflächen

Und noch ein großes Thema würde Florus in seiner dritten Amtszeit umsetzen wollen: Mehr Platz für Firmen ohne Verlust von Grünflächen. Seine Vision: Bestehende Parkplätze in Parkgaragen umbauen und so die nötigen Stellplätze für die Mitarbeiter neuer Firmen anbieten können. „Ich habe das bereits Kontakte zu Inhabern, die das Konzept sehr begrüßen“, so Florus.

Den Kontakt in Wirtschaft und Handel habe er letztlich auch durch das Schuhgeschäft seiner Frau nie verloren. Auch wenn er oft so wahrgenommen werde: Er sei kein Verwaltungsmensch. Aber durch 16 Jahre an der Spitze des Rathauses sei er extrem gut vernetzt und immer im Gespräch.