Platz für Wohncontainer

Drei Container-Standorte für Flüchtlinge stehen in Gaggenau zur Abstimmung

Die Gaggenauer Stadtverwaltung plant die Unterbringung von Migranten und Flüchtlingen in Bad Rotenfels, in Ottenau und beim Traischbachstadion. Der Gemeinderat muss am Montag zustimmen.